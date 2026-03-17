Перекупщики продают билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым за 165 тыс. рублей

На официальном сайте учреждения стоимость мест составляла от 1,5 тыс. до 35 тыс. рублей
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Продажа билетов на спектакль «Гамлет» в Московский художественный театр им. А. П. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли стартовала 16 марта в 12:00. На официальном сайте учреждения стоимость мест составляла от 1,5 тыс. до 35 тыс. рублей.

Свободные места в онлайн-продаже закончились менее чем за два часа. При этом на вторичном рынке предложения появились практически сразу: у перекупщиков билеты на майские показы стоят от 11,5 тыс. рублей за места на балконе и до 165 тыс. рублей в центре партера.

Параллельно продажа шла и в кассах театра. Очередь у касс начала формироваться ранним утром. Некоторые зрители занимали места около семи часов утра и провели в ожидании до пяти часов, прежде чем смогли попасть к кассе.

Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

«Это задание любимой внучки — прийти и посмотреть Юру Борисова в театре, тем более в роли Гамлета. Больше пяти часов продолжалось ожидание, и билеты все-таки получены. Я купил на 11,5 тыс. рублей один билет — это 13-й ряд. Следующий, 12-й, уже 25 тыс. стоил», — рассказал «Известиям» один из зрителей Валерий Фролов, пришедший к кассам театра 16 марта.

Для организации очереди, рассказал он, зрителям выдавали специальные бумажные браслеты — всего их получили 200 человек. Такой аксессуар давал возможность приобрести билеты. Действовало и ограничение по количеству: один покупатель мог взять не более четырех билетов на «Гамлета» — по два на разные даты.

Премьера «Гамлета» в постановке Андрея Гончарова запланирована на 14, 15, 20 и 21 мая. Помимо Борисова, в спектакле заняты Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелев.