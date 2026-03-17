Лунгин: фильм про Мамонова будет готов через три месяца

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/ Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин завершил монтаж документального фильма о Петре Мамонове, картина будет готова через три месяца. Об этом он поделился в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Зрители его, наверное, увидят не очень скоро, не раньше, чем через три месяца. Мы закончили монтаж и теперь предстоит сложная работа со звуком и с очищением всех прав, потому что картина состоит из фрагментов: фотографий, кусков из интервью, новых интервью, кусков из фильмов. Это такое сложное, составное произведение, — сказал собеседник агентства. — Я обязательно оповещу, потому что мне кажется, что фильм получился важный, он о смысле жизни на примере Мамонова, о человеческой судьбе, о том, как человек проходит через стадии перерождения своего, преображения личности. Там четыре этапа его жизни показаны».
Лунгин добавил, что ожидает выход картины в широкий прокат.
В сентябре 2025 года режиссер сообщил ТАСС, что съемки фильма завершились. В картине снялись Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заслуженный артист России Евгений Маргулис и заслуженный деятель искусств, композитор Юрий Мартынов. Съемки проходили в Москве, Суздале, где снималась картина «Царь», и в Кеми — место съемок картины «Остров».
О Мамонове
Мамонов известен, в первую очередь, как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу «Звуки Му», также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му». Консультантом выступила вдова поэта и актера Ольга Мамонова.
Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988 год), «Такси-блюз» (1990 год), «Нога» (1991 год), «Время печали еще не пришло» (1995 год), «Царь» (2009 год), «Игла Remix» (2010 год) и других. Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». С большим успехом шли спектакли Мамонова «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин» и другие. Петр Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.