В Заполярье кинематографисты смогут получить 500 тыс. рублей на создание фильмов

МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Начинающие кинематографисты в Мурманской области могут получить до 500 тыс. рублей на создание собственных кинокартин. Губернаторский грант может перекрыть до 70% затрат на производство фильмов, сообщили в региональном министерстве культуры.
«В Мурманской области стартовал прием заявок на конкурс губернаторских грантов по поддержке кинопроектов молодых режиссеров и продюсеров. Участники в возрасте от 18 до 35 лет могут получить до 500 тыс. рублей на создание фильмов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками могут стать жители как Мурманской области, так и других регионов России. «Главное условие — фильмы должны рассказывать о Кольском Заполярье, его природе, истории или современной жизни. Грант покроет до 70% от общей суммы расходов на производство», — добавили в Минкультуры.
Заявки принимаются до 16 апреля в электронной форме на портале «Электронный бюджет» в разделе предоставления мер финансовой поддержки.