Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Крис Эванс и Альба Баптиста впервые вышли в свет после рождения первенца

Пара посетила церемонию «Оскара»
Крис Эванс и Альба Баптиста
Крис Эванс и Альба БаптистаИсточник: Reuters

Крис Эванс и его супруга Альба Баптиста стали одной из самых обсуждаемых пар на прошедшей церемонии вручения премии «Оскар». Этот выход стал их первым официальным появлением на красной дорожке в новом статусе родителей после рождения первенца.

Альба Баптиста выбрала для вечера утонченное длинное платье серебристого цвета, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Крис Эванс отдал предпочтение вечной классике, появившись в строгом черном смокинге с идеально подобранной бабочкой.

Знаменитости официально узаконили отношения в сентябре 2023 года, устроив закрытую церемонию для самых близких. В конце октября 2025 года стало известно о рождении их первенца. По данным СМИ, у супругов родилась дочь, которую назвали Альма Грейс.