Крис Эванс и Альба Баптиста впервые вышли в свет после рождения первенца

Крис Эванс и его супруга Альба Баптиста стали одной из самых обсуждаемых пар на прошедшей церемонии вручения премии «Оскар». Этот выход стал их первым официальным появлением на красной дорожке в новом статусе родителей после рождения первенца.
Альба Баптиста выбрала для вечера утонченное длинное платье серебристого цвета, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Крис Эванс отдал предпочтение вечной классике, появившись в строгом черном смокинге с идеально подобранной бабочкой.
Знаменитости официально узаконили отношения в сентябре 2023 года, устроив закрытую церемонию для самых близких. В конце октября 2025 года стало известно о рождении их первенца. По данным СМИ, у супругов родилась дочь, которую назвали Альма Грейс.