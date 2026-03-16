Эксперт Гаранина: анимационные фильмы РФ становятся более востребованными в мире

Короткометражная картина «Три сестры» Константина Бронзита была представлена на 98-й кинопремии «Оскар» в номинации за лучший анимационный короткометражный фильм, отметила руководитель Далькиностудии
Кадр из фильма «Три сестры»
ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Анимационные фильмы, созданные авторами из России, становятся все более востребованными в других странах, что подтверждает номинация на «Оскар» короткометражного мультфильма «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита. Об этом ТАСС сообщила руководитель Далькиностудии Дарья Гаранина.

Короткометражная картина «Три сестры» Константина Бронзита была представлена на 98-й кинопремии «Оскар» в номинации за лучший анимационный короткометражный фильм. Вместе с ней в номинации были показаны короткометражные мультфильмы «Бабочка» (Франция), «Вечнозеленый» (США), «План на пенсию» (Ирландия) и «Девочка, которая плакала жемчугом» (Канада), который в итоге взял главный приз.

Кадр из фильма «Три сестры»
«Насчет Константина Бронзита [и его анимационного фильма] “Три сестры”, можем ли мы говорить, что российская анимация становится востребованной в других странах и может составить конкуренцию? Я считаю, что сейчас мир меняется, растет тенденция [к работе с] российскими авторами, взаимодействию с ними, коллаборации и созданию совместных проектов. У нас очень талантливые люди вообще в принципе и в плане анимации тоже, поэтому я могу сказать, что российская анимация становится востребованной, и “Оскар” этому явный показатель», — отметила она.

По словам Гараниной, советская мультипликация не раз вдохновляла авторов из других стран на создание своих мультфильмов.