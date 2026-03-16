Тимоти Шаламе высмеяли из-за образа на «Оскаре»

Голливудского актера Тимоти Шаламе раскритиковали из-за образа на церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла 16 марта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Артист позировал перед фотографами в белом брючном костюме, который сочетал с рубашкой в тон, галстуком и ботинками. Актер добавил к образу солнцезащитные очки и кольца. Однако поклонники не оценили внешний вид артиста.
«Он не заслуживает даже близко подойти к “Оскару” из-за этого ужасного наряда», «Ему нужны уроки стиля от клана Кардашьян-Дженнер», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).
Ранее Педро Паскаль на «Оскаре» шокировал фанатов сменой имиджа.