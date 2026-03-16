Создатели «Руки вверх! 2» рассчитывают собрать в прокате более 1 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Выход в прокат фильма «Руки вверх! 2» планируется до конца 2026 года. Команда проекта рассчитывает превзойти успех первой части и собрать более 1 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор компаний «Руки вверх продакшн» и «Руки вверх интертеймент», креативный продюсер сериалов Вадим Бакунев в кулуарах XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».
Фестиваль проходит с 12 по 16 марта в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Премьера зависит от производства — хотим к 30-летию группы в октябре текущего года, но пока точного месяца нет. Ожидаем, что до конца 2026 года фильм выйдет в прокат», — сказал собеседник агентства.
По его словам, производственная команда планирует превзойти показатели первой части. «Планируем собрать в прокате больше 1 млрд рублей и превзойти первую часть по этому показателю. Это психологическая планка успеха — в России в последнее время принято, что если фильм преодолел планку в 1 млрд рублей по сборам, то о нем говорят как о чем-то великом. Мы хотим добиться именно этого», — отметил он.
Бакунев добавил, что для того, чтобы достичь результата, была сформирована сильная производственная команда.
«Мы страхуемся не просто брендом первого фильма и его успехом, но и тем, что идем большой производственной командой. Мы склонны верить, что фильм будет как минимум не хуже первой части в плане зрительского ожидания», — резюмировал он.
Музыкальный биографический фильм режиссера Аскара Узабаева о творческом пути группы «Руки вверх!» вышел в 2024 году. По данным портала «Кинопоиск», бюджет картины составил 390 млн рублей, а кассовые сборы превысили 990 млн рублей.
О кинофестивале
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».