Актер Юрий Батурин заявил, что должен был стать военным и дослужиться до генерала

Российский актер Юрий Батурин рассказал, что родился в семье военного и должен был продолжить офицерскую традицию. Артист уверен, что с таким характером и «кровями» он бы дослужился до генерала.
«Я был бы как минимум уже, наверное, генерал-лейтенант, дважды героем Российской Федерации», — подчеркнул собеседник 78.ru.
Он также признался, что был очень сложным ребенком: две недели болел, две недели учился. Отец звезды однажды в шесть утра разбудил его, кинул кеды и заставил заниматься спортом.
«Мама выходит, говорит: Толя, не надо, Толя, я тебя прошу, но он же заболеет и умрёт. На что батя сказал: умрёт — ещё одного родим», — вспомнил Батурин.