Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Ольгу Яковлеву с юбилеем

Путин отметил умение актрисы Ольги Яковлевой создавать запоминающиеся образы
Ольга Яковлева
Ольга ЯковлеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин актрису Ольгу Яковлеву с днем рождения, отметив ее умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие и запоминающиеся образы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ольга Яковлева в субботу отметила 85-летие.

«Поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Яркая, неординарная, востребованная актриса, вы снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. Они высоко ценят ваш талант, мастерство, умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы», — говорится в сообщении.

Президент пожелал актрисе доброго здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Яковлева является народной артисткой РСФСР (1985), лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1996), а также награждена орденами Почета (2006), Дружбы (2011), «За заслуги в культуре и искусстве» (2023).

Она также лауреат театральных премий «Хрустальная Турандот» (1993, 2011), «Золотая маска» (1996, 2011, 2021), Международной премии Станиславского (2001, 2010), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2001, 2011), премии «Золотая лира» (2008), премии «Звезда Театрала» (2023).