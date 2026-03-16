Фильм «Скуф» с Зубаревым и Якубовичем не выйдет в российский прокат

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова, в котором сыграли блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович, не выйдет в российский прокат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Атмосфера кино».
«Да, фильм “Скуф” покинул график релизов компании “Атмосфера кино”», — сказал собеседник агентства, комментируя информацию о том, что картина не выйдет в прокат.
Ранее в пресс-службе компании сообщали, что семейная комедия «Скуф» должна была выйти в прокат 16 апреля. В Министерстве культуры РФ журналистам сообщили, что заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм не поступало.