Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма «К себе нежно» об инсайтах на съемках: «Самооценка и самоценность»

Актер Бичевин похвалил своего персонажа из «К себе нежно» за нелогичные поступки
Кадр из фильма «К себе нежно»
Кадр из фильма «К себе нежно»

Актер Леонид Бичевин рассказал об инсайтах, случившихся с ним на съемках фильма «К себе нежно» по одноименной книге-медитации Ольги Примаченко. Своими размышлениями он поделился с «Газетой.Ru».

«Какого-то супер-удивительного откровения не произошло. Но и сам фильм как будто не старается передать один четкий инсайт — он мягко напоминает нам о том, как чудесна сама жизнь, ее ритмы и неожиданные сценарии. Если их подмечать, если обращать внимание на простые, но приятные мелочи, можно открыть столько важных истин лично для себя. И “К себе нежно” отлично вдохновляет на такой поиск», — говорит он.

Однако, продолжил актер, благодаря фильму он узнал о том, что такое самооценка и самоценность.

«Оказывается, очень важно их понимать и не путать, что отлично удается моему герою. Он знает, что самооценка — это что-то внешнее, зависящее от внешних обстоятельств, людей, взглядов, достижений и так далее. А самоценность всегда сама по себе — она такая, какой ты ее понимаешь, как ты ее ощущаешь. И в Вячеславе она очень здорово развита: он знает, что пришел в этот мир с тем, чтобы сделать его лучше. И все вокруг себя лучше. Но не в том смысле, что он обязательно этого добьется и будет сейчас всех насиловать ради достижения идеала, — просто ему нравится сам процесс преумножения добра», — рассуждает Бичевин.

Своего героя Вячеслава Бичевин похвалил за сбалансированность и нелогичные поступки.

«Я думаю, что он настолько сбалансирован, что мне до такого состояния, конечно, еще плыть и плыть. Впрочем, я уже в процессе и работаю над этим. Вячеслав напомнил мне о концепции “кирпича на пружинке”, о которой я прочитал у кого-то из психологов. Кирпич этот символизирует те обиды и злость, которые мы часто не реализуем и которые в один момент все-таки прилетают к нам же обратно — перестает работать механизм сдерживания. И как раз у Вячеслава такого груза нет, у него все налажено. Если ему что-то не нравится, он говорит прямо и не ждет, когда по-настоящему разозлится. Он в этом смысле очень уверенный», — считает актер.

В нелогичных поступках, продолжает артист, и есть сила его героя.

«Он доверяет своим чувствам, и это позволяет ему свободно контактировать с окружающим миром и даже вот так спокойно сказать женщине: “А что вам помешает? Что случится, если вы расслабитесь?” Он легко может пригласить на ужин, спеть песню, и все это как раз исходит из того, что у Вячеслава налажен контакт с самим собой. Мне это в нем очень понравилось», — заключил он.