Леонид Бичевин о съемках у Алексея Балабанова: «Неловко пересматривать»

Актер Бичевин признался, что ему не хватало опыта на съемках «Морфия» и «Груза 200»
Леонид Бичевин
Актер Леонид Бичевин, звезда нового фильма «К себе нежно», вспомнил о съемках у Алексея Балабанова. О том, почему ему неловко пересматривать картины «Груз 200» и «Морфий», артист поговорил с «Газетой.Ru».

«Я в ["Грузе 200"] как-то “по-зеленому” работаю, да и в “Морфии”, кажется, тоже. Наверное, сейчас я бы по-другому подошел бы к этим ролям, но, возможно, тогда именно это и требовалось: такая зеленость, неотесанность, наивность. Скорее всего, все там находится на своем месте, хотя все равно при просмотре не покидает неловкое чувство — когда не стыдно, а просто чуть-чуть неудобно», — объяснил он.

Леонид Бичевин в фильме «Морфий»
Также Бичевин вспомнил о совете, который дал ему Балабанов.

«“Не делать ничего специально”. Он как-то сказал мне эту фразу, когда мы обсуждали какой-то образ, и я все время над ней думаю. Часто сталкиваюсь с ней у других авторов, писателей и философов. Или же просто слышу от людей. Мне кажется, эта мысль архиважна не только в творчестве, но и в жизни вообще. Она касается всего: и жизненного пути, и подхода к работе. В этих словах заключается большая мудрость и глубина, и их так по-разному можно интерпретировать — это про искусственность, наигранность, или, может быть, про позу, или про принужденность какую-то, посредственность», — рассказал актер.