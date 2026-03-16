Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киллиан Мерфи рассказал, как относится к культовой стрижке своего героя Томаса Шелби

Актер признался, что смирился с образом своего персонажа
Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»
Киллиан Мерфи вновь облачился в образ культового гангстера Томаса Шелби для полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек».

На премьере в Нью-Йорке 49-летний актер в разговоре с People рассказал о своем сложном отношении к прическе, которая стала символом сериала.

«Нет, нет, это действительно заставляет меня смириться», — отреагировал Мерфи на вопрос, скучает ли он по стрижке с выбритыми висками. Однако его искренне удивляет, как этот образ разошелся по миру.

Киллиан Мерфи в сериале «‎Острые козырьки»
«Люди в Буэнос-Айресе, Турции, Мексике смотрят это шоу — это потрясающе», — поделился актер.

Ранее, в 2019 году, в интервью Vulture Мерфи уже говорил, что со временем стал воспринимать свою экранную прическу проще.

«С годами я стал более терпим к этой стрижке. Странно, но она стала желанной у модников — еще один знак, как шоу проникло в культуру», — отмечал он.

Ранее Киллиан Мерфи опроверг слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру».