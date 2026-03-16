Киллиан Мерфи рассказал, как относится к культовой стрижке своего героя Томаса Шелби

Киллиан Мерфи вновь облачился в образ культового гангстера Томаса Шелби для полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек».
На премьере в Нью-Йорке 49-летний актер в разговоре с People рассказал о своем сложном отношении к прическе, которая стала символом сериала.
«Нет, нет, это действительно заставляет меня смириться», — отреагировал Мерфи на вопрос, скучает ли он по стрижке с выбритыми висками. Однако его искренне удивляет, как этот образ разошелся по миру.
«Люди в Буэнос-Айресе, Турции, Мексике смотрят это шоу — это потрясающе», — поделился актер.
Ранее, в 2019 году, в интервью Vulture Мерфи уже говорил, что со временем стал воспринимать свою экранную прическу проще.
«С годами я стал более терпим к этой стрижке. Странно, но она стала желанной у модников — еще один знак, как шоу проникло в культуру», — отмечал он.
