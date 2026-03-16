Агата Муцениеце показала фото с 13-летним сыном от Прилучного: «Богатырь»

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге редкий снимок с подросшим сыном. На фотографии 13-летний Тимофей, чьим отцом является актер Павел Прилучный, держит на руках свою мать.
«Просто мама и сын», — подписала кадр звезда сериала «Химкинские ведьмы».
Поклонники в комментариях сразу обратили внимание, как вырос подросток.
«Ого, вот это Тимофей вымахал», «Каков богатырь», «Тима, конечно, не только красавец, но и богатырь», — написали подписчики.
Многие отметили внешнее сходство матери и сына: «Насколько же вы похожи», «Копия матери», «Двое из ларца».
Напомним, что ранее Павел Прилучный впервые публично рассказал о разводе с Агатой Муцениеце.