Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

Чтобы комментировать ленту, нужно хотя бы понять, о чем идет речь, подчеркнул представитель Кремля
Источник: Reuters

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать получение «Оскара» лентой «Господин Никто против Путина». Представитель Кремля заявил на брифинге, что пока не смотрел фильм, поэтому воздерживается от оценок.

«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел, — ответил он на соответствующий вопрос. — Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому с сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».

В феврале Песков отмечал, что в Кремле пока не было возможности ознакомиться с фильмом, на тот момент только номинированным на «Оскар».

Лента «Господин Никто против Путина» (Mr Nobody Against Putin, 2025) накануне получила «Оскар» как лучший документальный фильм.