Бронзит прокомментировал свой проигрыш «Оскаре»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сделать хороший фильм намного сложнее, чем переживать после проигрыша на кинопремиях. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился художник-мультипликатор Константин Бронзит.
Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Это третья его номинация на кинопремию. Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка».
Бронзит не выиграл награду, «Оскар» в этой номинации взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски.
«Вхождение в тройку номинантов трижды — это хет-трик. В хоккее за это дают приз. В кино — дают только надежду. Труднее сделать хороший фильм, чем проигрывать», — сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, планирует ли Бронзит податься на «Оскар» четвертый раз, он отметил, что «делать фильмы — это не штамповать кастрюли».