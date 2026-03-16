Бронзит прокомментировал свой проигрыш «Оскаре»

По словам художника-мультипликатора, труднее сделать хороший фильм, чем проигрывать на кинопремиях

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сделать хороший фильм намного сложнее, чем переживать после проигрыша на кинопремиях. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился художник-мультипликатор Константин Бронзит.

Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Это третья его номинация на кинопремию. Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка».

Бронзит не выиграл награду, «Оскар» в этой номинации взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски.

Константин Бронзит
«Вхождение в тройку номинантов трижды — это хет-трик. В хоккее за это дают приз. В кино — дают только надежду. Труднее сделать хороший фильм, чем проигрывать», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, планирует ли Бронзит податься на «Оскар» четвертый раз, он отметил, что «делать фильмы — это не штамповать кастрюли».