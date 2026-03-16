Иван Охлобыстин раскрыл, как друзья повлияли на его личность

Иван Охлобыстин рассказал, как окружение и жизненные ситуации способны изменить личность. Актер поделился своими мыслями в беседе с «Пятым каналом».
По словам артиста, на формирование человека воздействует не только его внутренний мир, но и внешняя среда, включая круг общения.
«У меня и друзья были, которые меня очень изменили, мы вообще меняемся под влиянием людей», — признался Охлобыстин. Он также добавил, что поводом для перемен могут стать и различные обстоятельства, но чаще всего трансформация происходит именно благодаря людям рядом.
Ранее Иван Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым, с которым дружил много лет.