Кустурица прокомментировал третий проигрыш Бронзита на «Оскаре»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС выразил сожаление в связи с проигрышем российского мультипликатора Константина Бронзита на «Оскаре».
«Мне всегда жаль, когда русскую культуру не ценят так, как следовало бы», — сказал Кустурица, отвечая на вопрос ТАСС об итогах кинопремии.
Бронзит не выиграл награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премии «Оскар». Награду взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка».
Также Бронзит был номинирован на «Оскар» в 2009 году в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» с картиной «Уборная история — любовная история» и в 2016 году с работой «Мы не можем жить без космоса».