Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кустурица прокомментировал третий проигрыш Бронзита на «Оскаре»

Режиссер отметил, что ему «всегда жаль, когда русскую культуру не ценят так, как следовало бы»
Эмир Кустурица

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС выразил сожаление в связи с проигрышем российского мультипликатора Константина Бронзита на «Оскаре».

«Мне всегда жаль, когда русскую культуру не ценят так, как следовало бы», — сказал Кустурица, отвечая на вопрос ТАСС об итогах кинопремии.

Бронзит не выиграл награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премии «Оскар». Награду взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка».

Также Бронзит был номинирован на «Оскар» в 2009 году в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» с картиной «Уборная история — любовная история» и в 2016 году с работой «Мы не можем жить без космоса».