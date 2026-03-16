Кустурица прокомментировал третий проигрыш Бронзита на «Оскаре»

Бронзит не выиграл награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премии «Оскар». Награду взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка».