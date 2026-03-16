Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Оскар» за операторскую работу впервые в истории премии получила женщина

Оператор «Грешников» Дюральд стала первой победительницей «Оскара» в этой сфере
Отем Дюральд
Отем Дюральд

«Оскар» за лучшую операторскую работу впервые в истории премии получила женщина. Об этом стало известно из трансляции на сайте Американской киноакадемии.

Отем Дюральд, работавшая над фильмом «Грешники», стала первой женщиной, удостоенной этой награды, и четвертой, представленной в этой категории за все время вручения премии.

Дюральд работала в качестве оператора над картинами «Пало-Альто» и «Шоугерл» Джии Копполы, а также снимала фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» Райана Куглера, автора «Грешников». Также объективу Отем принадлежат клипы ряда популярных музыкальных исполнителей, среди которых Рианна, Жанель Моне, Jonas Brothers и Haim.

Ранее американский актер Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники». В картине он сыграл сразу двух главных героев.