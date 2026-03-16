Культовый композитор установила рекорд по безуспешным номинациям на «Оскар»

Композитор Дайан Уоррен установила рекорд, не получив «Оскар» 17 раз
Источник: Legion-Media.ru

Американский композитор Дайан Уоррен установила новый рекорд по количеству безуспешных номинаций на премию «Оскар». Об этом пишет Variety.

В 2026 году артистка была в 17-й раз номинирована на престижную кинопремию в категории «Лучшая песня» за фильм «Дайан Уоррен: Неумолимая». Награду получили авторы композиции Golden из фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов». После проигрыша Уоррен написала в соцсетях: «По крайней мере я последовательна! И сегодня вечером я установила новый рекорд! Но вы же меня знаете, я вернусь».

Источник: Rex / Fotodom.ru

Дайан Уоррен написала песни для множества артистов, включая Элтона Джона, Тину Тернер, Леди Гагу, Бритни Спирс, Бейонсе, Селин Дион. Среди ее хитов — Could I Have This Kiss Forever в исполнении Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон, I Don’t Want to Miss a Thing группы Aerosmith, Un-Break My Heart Тони Брэкстон, If I Could Turn Back Time Шер. В 2022 году Уоррен была удостоена премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, однако еще ни разу не получила статуэтку в борьбе с другими номинантами.

Ранее Джесси Бакли обошла Эмму Стоун, взяв «Оскар» за лучшую женскую роль.