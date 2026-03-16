Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Некому передать эстафетную палочку»: Ярмольник порассуждал о будущем российского кино

Артист поделился мнением о молодых режиссерах на фестивале кинодебютов «Дух огня»
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Леонид Ярмольник с супругой
Леонид Ярмольник с супругой

В Ханты-Мансийске подходит к концу XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В последний день смотра состоялась встреча членов жюри и участников конкурсных программ с журналистами. В числе спикеров оказался Леонид Ярмольник, вошедший в жюри российского конкурса дебютов.

Как стало известно Кино Mail, артист пока не видит, на кого можно оставить киноиндустрию. «У Олега Ивановича Янковского, который не раз был на кинофестивале в Ханты-Мансийске, была любимая шутка: “Время такое наступило, некому передать эстафетную палочку”. Вот такое опасение есть», — поделился Ярмольник.

Артист добавил, что в фильмах, на которых он вырос, было больше драмы, сомнений, надежд, в них все было по-русски просто, в то время как работы молодых кинематографистов — вызов для него. «На мое восприятие влияет то, что молодежь, наверное, интересуют какие-то другие вещи, — рассказал Ярмольник. — Поэтому я очень тянусь к ним и хочу посмотреть их глазами, но у меня это не всегда получается».

XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» продлится в Ханты-Мансийске до 16 марта. Кино Mail — информационный партнер смотра.