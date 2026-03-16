«Клонировали как Джима Керри»: Педро Паскаль шокировал своим видом на «Оскаре 2026»

Поклонники не узнали Педро Паскаля на церемонии «Оскар 2026». Актор кардинально изменил образ, сбрив свои знаменитые усы, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Как пишет Daily Mail, Паскаль вышел на красную дорожку в необычном для себя виде. Он выбрал белую рубашку с цветочной аппликацией, черные брюки с высокой талией и дополнил образ очками. Но главным сюрпризом стал гладкий подбородок актера, лишивший его привычного брутального образа.
В соцсетях фанаты активно делились комментариями. «Что случилось с Педро Паскалем?», «Педро Паскаль без усов выглядит как-то странно, правда?», «Педро выглядит совсем по-другому», — писали пользователи.
Некоторые даже пошутили, что это кинозвезду подменили: «Не привык видеть побритого Педро! Пришлось дважды перепроверить», «Это не настоящий Педро Паскаль, это клон, как Джим Керри».
Ранее в соцсетях высмеяли ДиКаприо, сравнив его новым образ с Педро Паскалем.