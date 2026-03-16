Ксения Раппопорт показала редкое фото с родителями

Актриса опубликовала семейный снимок в соцсети
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена с родителями в московской квартире. Актриса расположилась, лежа на коленях у матери, что вызвало теплую реакцию подписчиков.

Ксения Раппопорт с родителями / фото: соцсети
В комментариях к публикации пользователи написали: «Слава богу, вы дома», «Какое счастье было увидеть эту фотографию с родителями», «Дочка дома», «Ваши родители гордятся вами», «Счастливая Ксения», «Какие красивые люди», «Как славно», «Радостно за вас».

Известно, что актриса родилась в Ленинграде. Ее отец — архитектор Александр Раппопорт, мать — инженер Ирина Гринер. Они всегда поддерживали увлечение дочери театром. Хотя Ксения поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 1991 году, она несколько раз оставляла учебу. Родители не отступали, убеждая ее в важности образования для карьеры, и в 2000 году актриса наконец получила диплом.

Ранее Раппопорт делилась в соцсетях и редкими кадрами со своими дочерьми — Аглаей Тарасовой и Софьей Колокольниковой.