Французский актер и комик Бруно Саломон умер в возрасте 55 лет

Французский артист Бруно Саломон умер 15 марта на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом агентству Франс Пресс сообщил его агент Лоран Грегуар.
«С глубокой скорбью сообщаем вам о кончине Бруно Саломона… Он ушел из жизни в воскресенье, 15 марта, после долгой борьбы с болезнью», — заявил Грегуар.
Артист родился в июле 1970 года в департаменте Валь-де-Марн. За свою карьеру он снялся более чем в 60 фильмах и телепроектах. Широкой публике он запомнился прежде всего по роли в популярном комедийном сериале «Что такое хорошо, что такое плохо», выходившем на экраны с 2007 по 2017 год.
Кроме того, мужчина работал актером дубляжа. В частности, он принимал участие в озвучке анимационного фильма «Монстр в Париже» (2010).