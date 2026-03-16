В Лос-Анджелесе завершилась 98-я церемония премии «Оскар». Вручение наград Американской киноакадемии традиционно прошло в театре Dolby. Ведущим был комик Конан О’Брайен. В этом году номинации распределились вполне ожидаемым образом, но были и сюрпризы. Читайте в материале Кино Mail — о самых красивых нарядах, милых воссоединениях, неожиданных призах и трогательных моментах «Оскара 2026».
Сдержанная красная дорожка со смелыми Мур и Пэлтроу
Среди звезд, вышедших на традиционную красную дорожку церемонии, ярче всех сияла Деми Мур в роскошном драматичном наряде с черно-зелеными переливающимися перьями, а также Николь Кидман – в белом платье с баской из перьев и оголенными плечами.
А вот смелостью больше всех поразила 53-летняя Гвинет Пэлтроу, выбрав платье с экстремальными разрезами и оголив бедра.
На церемонию также пришли Хайди Клум, Эль Фаннинг, Энн Хэтэуэй, Эмма Стоун и многие-многие другие — смотрите подробный фоторепортаж с красной дорожки «Оскара 2026».
Триумф «Битвы за битвой»
Главным триумфатором «Оскара» стал масштабный сатирический боевик «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Постановщик фильма Пол Томас Андерсон, давно считающийся классиком американского кинематографа, получил золотую статуэтку за режиссуру — первую в своей карьере.
Всего «Битва за битвой» унесла шесть наград (а была представлена в 14 номинациях), в том числе за сценарий, лучшую мужскую роль второго плана, монтаж и кастинг.
Главные актерские победы и поражения и шутки над Шаламе и Дикаприо
Майкл Б. Джордан получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники», обойдя таких сильных соперников, как Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе. Зато проигравшие удостоились шуток от Конана О’Брайена.
Для ДиКаприо, который появился на церемонии в новом образе — с усами — ведущий попытался придумать еще один мем (разве их мало?). Камера взяла в кадр растерянного актера, под которым появился титр «То чувство, когда ты на это не соглашался». Фрагмент тут же разлетелся по соцсетям, однако многие пользователи посчитали эту шутку самой неудачной из всего выступления Конана.
Что касается Тимоти Шаламе, то все «подколы» ведущий посвятил балету. «Сегодня вечером меры безопасности чрезвычайно строгие, — строго сказал О’Брайен. — Мне сказали, что есть опасения по поводу нападений со стороны представителей оперного и балетного сообществ».
Дело в том, что незадолго до церемонии 30-летний актер раскритиковал оперу и балет, заявив, что эти формы искусства не очень востребованы. После этого на звезду «Марти Великолепного» обрушилась волна критики, включая многочисленные мемы в сети.
Что касается женского блока наград, то лучшей актрисой была признана Джесси Бакли за роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета», где она пронзительно сыграла роль жены Шекспира. Бакли стала первой ирландкой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль, и обошла Эмму Стоун, Кейт Хадсон, Роуз Бирн и Ренате Реинсве.
Неожиданной стала победа 75-летней Эми Мэдиган, исполнившей роль рыжеволосой тети Глэдис в фильме «Орудия». Это первая статуэтка в карьере актрисы, а с момента ее первой номинации на «Оскар» (за роль в картине «Дважды в жизни») прошло 40 лет.
Мэдиган весь сезон считалась аутсайдером, хоть ведущий и примерил в начале церемонии образ тетушки Глэдис. Кажется, Эми и сама была удивлена, когда ее имя прозвучало со сцены. В эмоциональной и непосредственной речи (без бумажки!) актриса поблагодарила свою дочь Лили, всех своих собак и отдельно — супруга, актера Эда Харриса.
Отсутствующий Шон Пенн
В 2026 году Шона Пенна назвали лучшим актером второго плана за роль в картине «Битва за битвой». 65-летний артист сыграл антагониста – полковника Локджо, на протяжении всей ленты противостоящего герою ДиКаприо. Этот «Оскар» стал для Пенна третьим в карьере. Артист, известный тем, что часто пропускает кинопремии, на церемонию традиционно не явился.
Из-за этого вдвойне обидно за номинированного в этой же категории Стеллана Скарсгарда, который прекрасно бы смотрелся с золотой статуэткой.
Бронзит на премии, но без «Оскара»
Российский режиссер Константин Бронзит был номинирован на премию в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» за свою ленту «Три сестры». Для постановщика это уже третий подход к «Оскару», ранее в шорт-лист премии попадали его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».
Режиссер присутствовал на церемонии, но его анимационный фильм уступил награду канадской картине «Девушка, которая плакала жемчугом».
Перформанс в честь «Дьявол носит Prada»
«Оскар» за лучшие костюмы и грим вручали Энн Хэтэуэй и бывший главный редактор Vogue Анна Винтур, ставшая прототипом властной и высокомерной Миранды Пристли из культового фильма «Дьявол носит Prada». В 2006 году, когда картина вышла на экраны, Винтур не была от нее в восторге. Но минувшей ночью легендарная главред вышла на сцену и идеально вошла в образ. Даже Энн Хэтэуэй она, словно по ошибке, называла Эмили!
Воссоединение звезд «Когда Гарри встретил Салли»
Самые пронзительные моменты церемонии, как всегда, связаны с упоминанием имен ушедших за последний год кинематографистов. В 2026 году эта часть церемонии была особенно торжественной. Вышедшая на сцену Рейчел МакАдамс нежными и трогательными словами вспомнила великих актрис: Кэтрин О’Хару и Дайан Китон. Билли Кристал и Мег Райан вышли на сцену, чтобы вспомнить режиссера Роба Райнера, у которого снимались в культовой мелодраме «Когда Гарри встретил Салли».
На разрыв сердца: песня Стрейзанд для Редфорда
83-летняя Барбра Стрейзанд произнесла трогательную и теплую речь в память о своем друге Роберте Редфорде и исполнила песню из картины «Какими мы были», в которой две легенды снимались вместе.
«Я скучаю по нему сейчас, как никогда, хотя он меня часто поддразнивал», — призналась Стрейзанд.
Главная милота вечера: малыш Йода в зале
На «Оскаре» присутствовали не только голливудские звезды, но и представитель далекой галактики. Малыш Йода из «Мандалорца» оккупировал кресло рядом с Кейт Хадсон. Актриса взяла шефство над инопланетянином и старательно учила его хлопать.
Николь Кидман и Юэн МакГрегор снова вместе и снова поют
Ближе к финалу церемонии «Оскара» все вспомнили о мюзикле «Мулен Руж!». Дело в том, что на сцене внезапно появились красивые и веселые Юэн МакГрегор и Николь Кидман, в ленте База Лурмана 2001-го года сыгравшие влюбленных. Актеры вручили главный приз вечера — за лучший фильм — и исполнили фрагмент из песни All You Need Is Love.
98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта 2026 года.