Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти» за работу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заместитель председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность создателям сериала «10 историй о любви и смерти» за проделанную работу. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.
«В ходе телефонного разговора с генеральным директором “Первого канала” Константином Эрнстом, который выступил продюсером сериала, и журналистом Семеном Пеговым, чьи воспоминания легли в основу сюжета, Дмитрий Медведев отметил высокое качество работы и важность создания подобного рода фильмов», — отметил Осипов.
Ранее Пегов в интервью ТАСС рассказывал, что каждая серия представляет собой отдельную новеллу. Большая часть историй описывает период освобождения Мариуполя и начало Русской весны.