Звезда «Великолепного века» объяснила причины ухода из сериала

Актриса Мерьем Узерли заявила, что ушла из «Великолепного века» из-за выгорания
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в программе Aleko in my bag объяснила причины своего ухода из сериала.

Актриса, сыгравшая Хюррем-султан, прервала съемки в третьем сезоне (на 100−101 серии) в мае 2013 года. По ее словам, она приняла это решение из-за беременности и выгорания. Сейчас ее дочери Ларе 12 лет.

«Конечно, ко всему прочему, к тому моменту я уже выгорела: беременность, выгорание, потеря себя как личности и как актрисы — в таких условиях не лучшим решением было продолжать сниматься», — рассказала Узерли.

Она также опровергла слухи о конфликте с продюсерами, отметив, что до сих пор находится с ними в хороших отношениях. Актриса призналась, что сейчас приняла бы другое решение и нашла бы способ совместить личную жизнь и съемки.

Ранее стало известно, что звезды «Великолепного века» воссоединятся в новом фильме спустя 15 лет.