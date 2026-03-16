Эксперт Тихомирова назвала ключевые рынки для российской анимации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская мультипликация остается востребованной на международном рынке несмотря на геополитические сложности, но наибольший спрос наблюдается на Ближнем Востоке, других странах Азии и Латинской Америки. Об этом ТАСС сообщила основательница студии креативного и сценарного девелопмента «Ау» Наталья Тихомирова.
«Российская анимация сегодня стабильно востребована на международном рынке, несмотря на геополитические сложности. Основная география экспорта сместилась на Восток и Юг: ключевые регионы — Азия, Ближний Восток и Латинская Америка. Это подтверждается как практикой крупнейших студий, так и отраслевой статистикой», — сообщила она.
По ее словам, только у компании «Союзмультфильм» около четверти всей международной выручки приходится на регион Ближнего Востока и Северной Америки, еще четверть — на Китай.
«Оставшиеся 50% распределяются между остальными территориями, включая Латинскую Америку. Студия выстроила прямую дистрибуцию в регионе, продав туда практически весь свой современный контент», — добавила Тихомирова
Студия «Ярко» в 2025 году продала анимационный сериал «Шушумагия» китайской стриминговой платформе. Ранее на китайский рынок были проданы и другие проекты студии.
«Эксперты сходятся во мнении, что у анимации есть ключевое преимущество — универсальный визуальный язык. Кроме того, качество российского 3D и анимационного продакшна значительно выросло в последние годы, что позволяет нашим проектам конкурировать с мировыми аналогами не только по цене, но и по уровню исполнения», — отметила эксперт.