Эксперт Тихомирова назвала отличие современных мультфильмов от советских

Современная анимация все чаще строится вокруг потребностей детской аудитории и ее возрастных особенностей, подчеркнула основательница студии креативного и сценарного девелопмента «Ау»
Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Современная анимация все чаще строится вокруг потребностей детской аудитории и ее возрастных особенностей, что во многом определяет отличия нынешних мультфильмов от советской анимационной школы. Об этом ТАСС сообщила основательница студии креативного и сценарного девелопмента «Ау» Наталья Тихомирова.

«В СССР мультфильмы делали прежде всего режиссеры — взрослые художники, для которых анимация становилась местом личного высказывания. Сегодня анимация в мире [и Россия здесь не исключение] работает прежде всего как индустрия детского контента. И основная аудитория, на которую она ориентирована, — дети от 0 до 6 лет, малыши и дошкольники, а также семейный просмотр», — сообщила Тихомирова.

По ее словам, советскому мультипликационному кино присуща особая интонация, философские подтексты и сложные темы: одиночество, страх, поиск смысла. Эксперт отметила, что мультики советского времени создавались для всех возрастов, для семейного просмотра, а часто — во многом и для взрослых.

Кадр из сериала «Синий Трактор на площадке (3D)»
В настоящее время индустрия выстраивается на понимании целевой аудитории, возрастных маркировках и ключевым запросом — создать для ребенка безопасную среду. Именно поэтому в современных мультфильмах видны чистые, яркие, насыщенные цвета, которые лучше привлекают внимание малышей, а также более динамичную, гипертрофированную анимацию.

«Современный ребенок 2020-х живет в перенасыщенном информационном потоке, которого не было в 1980-х. Дети с младенчества окружены экранами, им доступны тысячи часов контента. Они быстрее устают от статичной картинки, им нужно больше стимулов, чтобы фиксировать и удерживать внимание. Это не вопрос “хуже или лучше” — это новая физиология восприятия, и индустрия просто отвечает на нее», — отметила Тихомирова.