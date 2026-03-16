Первый фильм об Андрее Боголюбском вышел на экраны

«Почему именно Андрей Боголюбский? Это действительно интересная фигура, о которой в российском кинематографе еще не говорили. Команда продюсеров предложила мне этот проект, и я был очень рад, потому что именно Боголюбский заложил фундамент государства, в котором мы живем. Я знал его биографию лишь поверхностно, но когда я начал углубляться в его жизнь, открыл для себя удивительную и многослойную историю, которую мы рассказали в этих восьми сериях», — отметил в беседе с журналистами режиссер картины.