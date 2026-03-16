Первый фильм об Андрее Боголюбском вышел на экраны

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Историческая драма «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучавы, посвященная князю Андрею Боголюбскому, выходит на телеканале «Россия», сообщили в пресс-службе проекта. Главные роли в фильме исполнили Александр Голубев, Александр Устюгов, Александр Балуев и Аглая Шиловская, также в фильме заняты Сергей Безруков, Полина Чернышова и Станислав Любшин.
«Почему именно Андрей Боголюбский? Это действительно интересная фигура, о которой в российском кинематографе еще не говорили. Команда продюсеров предложила мне этот проект, и я был очень рад, потому что именно Боголюбский заложил фундамент государства, в котором мы живем. Я знал его биографию лишь поверхностно, но когда я начал углубляться в его жизнь, открыл для себя удивительную и многослойную историю, которую мы рассказали в этих восьми сериях», — отметил в беседе с журналистами режиссер картины.
Съемки проходили в местах, где более тысячи лет назад жил и правил князь Андрей: в Суздале, Владимире, Боголюбове, Кидекше и Юрьеве-Польском. Кроме того, часть сцен была снята в Твери. Также в кинокластере «Москино» был воссоздан древний город-крепость Боголюбово.
По словам режиссера, от задумки до финального результата прошло порядка двух лет. Хронологически фильм охватывает период с юности князя до его смерти. «Мы не располагаем детальной биографией Боголюбского, поэтому мы фантазировали, учитывая исторические факты и археологические находки, на основе этого создавали свой мир. Мы пытались понять и поделиться со зрителями его взаимоотношениями с отцом, женой, друзьями и недругами. Все это поражает, ведь речь идет о XII веке — другой эстетике, культуре и отношениях между людьми», — добавил Ткебучава.
Роль князя Андрея актер Голубев назвал большой ответственностью.
«Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман мы постарались развеять, показать, что было в тот период на Руси, почему люди ему поверили и пошли за ним, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства», — отметил он.
Актер также выразил надежду на то, что именно воссозданный образ эпохи, этого героя и его поступков останется со зрителями и передастся следующим поколениям.
«Безусловно, наш сериал — это версия исторических событий. Разгневанный Юрий Долгорукий приказывает убить моего героя. Я рад, что снова поработал с командой, которую очень хорошо знаю, которой доверяю. С режиссером Давидом Ткебучавой и оператором Максимом Шинкоренко я уже не раз работал в кино. Давид — тонкий, внимательный и очень “актерский” режиссер, чутко чувствующий актерскую природу. А благодаря оператору Максиму Шинкоренко здесь получилась, как мне кажется, совершенно потрясающая картина Древней Руси с ее уникальной природой и храмами», — поделился впечатлениями от съемок Безруков, исполнивший роль боярина Кучки.
Помимо профессиональных актеров, в фильме принимали участие десятки местных жителей, сыгравших дружинников, купцов, каменотесов, кузнецов и других горожан. Над музыкой в фильме работал композитор Вадим Маевский. «Мы находили старые песни, записывали композиции, а капелла, многоголосие, интегрировали церковные песнопения, соединяли современные инструменты с древнерусскими, которые изготавливали специально для картины», — рассказал Ткебучава.
Производством фильма занималась кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и правительства Москвы.