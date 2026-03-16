Фильм «Наследник» возглавил кинопрокат в России за выходные

В центре фильма находятся исчисляемые миллиардами богатства клана Редфеллоу — роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к цели у героя находятся семь избалованных богачей. Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. В ролях сыграли Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик и Зак Вудс.