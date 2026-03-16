Фильм «Наследник» возглавил кинопрокат в России за выходные

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Криминальный триллер «Наследник» режиссера Джона Паттона Форда стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 72 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 12 по 15 марта.
В центре фильма находятся исчисляемые миллиардами богатства клана Редфеллоу — роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к цели у героя находятся семь избалованных богачей. Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. В ролях сыграли Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик и Зак Вудс.
На втором месте — российский фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна, собравший 66,5 млн рублей за выходные. Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.
Третью строчку занял российский фильм «Царевна-лягушка 2» режиссера Александра Амирова, собрав 66,2 млн рублей за уик-энд.
Фильм повествует о героях, которым предстоит одолеть могущественную ведьму, планирующую с помощью волшебных камней обрести абсолютную власть над миром. Роли исполнили Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Роман Курцын, Дарья Блохина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ян Цапник и другие.