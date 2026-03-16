Бурляев: получать «Оскар» уже неприлично

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Народный артист России Николай Бурляев назвал премию «Оскар» обесцененной ярмаркой тщеславия и заявил, что считает неприличным получение этой награды. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.
«“Оскар” я не смотрю уже давно. Если бы меня представили с каким-то фильмом, я бы отказался участвовать в этой ярмарке тщеславия, организации, которая предала все христианские ценности, — сказал собеседник агентства. — По-прежнему все жаждут получить эту “желтую болванку”, обесцененную абсолютно и которую получать-то уже неприлично».
98-я церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла в ночь с 15 марта на 16 марта 2026 года в театре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе (США). Номинанты на нее были объявлены 22 января 2026 года.
Фильм ужасов «Грешники» (Sinners, 2025) Райана Куглера удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) режиссера Пола Томаса Андерсона.
В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» был номинирован мультфильм «Три сестры» российского аниматора Константина Бронзита, однако награду взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски.