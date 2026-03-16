Самые яркие парочки «Оскара 2026»: Кидман с МакГрегором, Хадсон с мамой и «малышом Йодой»

От звезд «Мулен Руж» и «Мстителей» до Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер и Кейт Хадсон с малышом Грогу — любуемся самыми яркими и милыми звездными парочками, попавшими в объектив фотографов на минувшей церемонии «Оскара»
Пол Мескал и Грэйси АбрамсИсточник: Legion-Media.ru

В Лос-Анджелесе в 98-й раз прошла церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». В течение торжественного вечера звезды голливудского и мирового кино не только восхищали публику своими ослепительными нарядами, но и радовали долгожданными воссоединениями и неожиданными тандемами.

Среди самых запомнившихся появлений — воссоединение спустя 25 лет звезд мюзикла «Мулен Руж» Николь Кидман и Юэна МакГрегора. Актеры исполнили песню про любовь и вручили награду за лучший фильм. 

Эван МакГрегор и Николь Кидман, фото: Reuters

Оставшийся без «Оскара» Тимоти Шаламе пришел на премию с Кайли Дженнер. Возлюбленная поддержала актера, уступившего заветную статуэтку Майклу Б. Джордану («Грешники»). Проигравший в этой же актерской категории Леонардо ДиКаприо изменил себе – и тоже пришел на церемонию в компании возлюбленной, итальянской модели Виттории Черетти, хотя в предыдущие годы его всегда сопровождала мама.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти: скриншот
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти: скриншот

Одним из самых трогательных моментов красной дорожки стал совместный выход Кейт Хадсон и ее мамы Голди Хоун — 80-летняя легенда Голливуда восхитила публику блистательным нарядом с глубоким дельте.

Голди Хоун и Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Во время самой церемонии Хадсон заметили в неожиданной компании — вместе с обаятельным аниматроником Грогу из сериала «Мандалорец».

Кейт Хадсон и Грогу

Коллеги «малыша Йоды» по грядущему полнометражному фильму «Мандалорец и Грогу» Педро Паскаль и Сигурни Уивер, вместе представлявшие номинантов в категории «Лучшая работа художника-постановщика», — еще одна яркая пара в нашем списке.

Сигуни Уивер и Педро ПаскальИсточник: Legion-Media.ru

Билли Кристал и Мег Райан — одна из знаковых экранных пар американского кино 1980-х. Актеры, сыгравшие в культовой мелодраме «Когда Гарри встретил Салли», вместе поднялись на сцену, чтобы почтить память режиссера Роба Райнера во время самой пронзительной части церемонии In Memoriam.

Билли Кристал и Мег Райан

Чтобы представить номинантов на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий», на сцену вышли Роберт Дауни-мл. и Крис Эванс — легендарные Мстители воссоединились на радость поклонникам, которые скоро снова увидят их вместе в новой части франшизы «Мстители: Доктор Дум».

Роберт Дауни-младший и Крис ЭвансИсточник: Legion-Media.ru

Нельзя не отметить ироничный перформанс Энн Хэтэуэй и Анны Винтур — актриса и бывший главред Vogue воссоздали образы главных героинь «Дьявол носит Prada», а зрители сразу же вписали этот момент не только в историю «Оскара», но и мира моды.

Анна Винтур и Энн Хэтэуэй на «Оскаре 2026»Источник: Legion-Media.ru

Среди звездных пар супругов и возлюбленных, чье появление на красной дорожке «Оскара 2026» нельзя обойти стороной, — Кирстен Данст и Джесси Племонс, Пол Мескал и Грэйси Абрамс, лауреатка «Оскара» за лучшую женскую роль в «Орудиях» Эми Мэдиган и Эд Харрис, Стеллан Скарсгард с супругой, Итан Хоук с женой и многие другие.

Кирстен Данст и Джесси ПлемонсИсточник: Legion-Media.ru
Эдриан Броуди и Джорджина ЧапманИсточник: Legion-Media.ru
Эд Харрис и Эми МэдиганИсточник: Legion-Media.ru
Спайк Ли и Тоня Льюис ЛиИсточник: Legion-Media.ru
Пол Мескал и Грэйси АбрамсИсточник: Legion-Media.ru
Меган Эверетт-Скарсгард и Стеллан СкарсгардИсточник: Legion-Media.ru
Алба Баптишта и Крис ЭвансИсточник: Legion-Media.ru
Итан Хоук и Райан ХоукИсточник: Legion-Media.ru
Роуз Бирн и Бобби КаннавалеИсточник: Legion-Media.ru