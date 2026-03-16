Звезды «Мулен Руж» Кидман и Макгрегор воссоединились на «Оскаре» спустя 25 лет

Николь Кидман и Юэн Макгрегор исполнили песню про любовь и вручили награду за лучший фильм
Эван МакГрегор и Николь Кидман, фото: Reuters
Эван МакГрегор и Николь Кидман, фото: Reuters

Николь Кидман и Юэн Макгрегор воссоединились на церемонии «Оскар 2026». Актеры, известные по мюзиклу «Мулен Руж!», вышли на сцену, чтобы вручить главную награду вечера — приз за лучший фильм, который достался ленте «Битва за битвой».

Воссоединение любимых зрителями Сатин и Кристиана произошло в честь 25-летнего юбилея музыкального фильма База Лурмана.

Фильм «Мулен Руж!», 2001 год. Николь Кидман и Юэн Макгрегор
Фильм «Мулен Руж!», 2001 год. Николь Кидман и Юэн МакгрегорИсточник: Legion-Media

54-летний Макгрегор и 58-летняя Кидман продемонстрировали, что между ними по-прежнему есть великолепная актерская химия. Актеры вспомнили песни, в названии которых есть слово «любовь», и исполнили фрагмент из композиции All You Need Is Love группы The Beatles.

После выхода в мае 2001 года фильм «Мулен Руж!» стал феноменом поп-культуры, получив восемь номинаций на премию «Оскар», но не выиграв ни одной статуэтки.

Узнать обо всех номинантах и победителях премии «Оскар» можно по ссылке.