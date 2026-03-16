Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вместе посетили 98-ю церемонию «Оскар», которая прошла в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.
30-летний четырехкратный номинант вышел на красную дорожку один, но возлюбленная поддержала его в зале, сидя рядом в эффектном красном платье, которое в соцсетях окрестили «платьем победы». Актер выбрал классический костюм молочного цвета, галстук в тон и белые ботинки.
На видео с трансляции попал трогательный момент, как Дженнер радостно приветствовала Полин, родную сестру Шаламе.
Пара вместе уже три года — с 2023-го, когда их роман сначала сочли пиар-ходом. Шаламе недавно публично признался в любви к Кайли Дженнер со сцены на премии Critics Choice Awards.
Несмотря на поддержку, Шаламе уступил «Оскар» за лучшую мужскую роль Майклу Б. Джордану («Грешники»). В Сети это связали со скандалом: недавно актер заявил, что «никому нет дела до оперы и балета», вызвав волну «отмены» в шоу-бизнесе.
