Кейт Хадсон с 80-летней мамой появились на «Оскаре 2026» в эффектных нарядах

Голди Хоун в смелом наряде пришла поддержать дочь, номинированную на «Оскар» как лучшая актриса
Голди Хоун и Кейт Хадсон
Голди Хоун и Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

46-летняя Кейт Хадсон и ее мама, легендарная голливудская актриса Голди Хоун, восхитили зрителей 98-й церемонии вручения премии «Оскар», появившись на красной дорожке в блистательных нарядах.

80-летняя Хоун облачилась в утонченное черное макси с глубоким декольте, украшенное серебристыми блестками. Светлые волосы актрисы были уложены мягкими волнами. Роскошный приталенный наряд подчеркнул стройную фигуру Голди Хоун, завоевав восторженные взгляды публики. Хадсон блистала в металлическом платье нежного бирюзового цвета с открытым декольте, дополненном элегантным ожерельем.

Голди Хоун и Кейт Хадсон
Голди Хоун и Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru
Голди Хоун
Голди ХоунИсточник: Legion-Media.ru
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Кейт Хадсон номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за работу в музыкальном байопике «Мелодия их мечты», в котором она сыграла вместе с Хью Джекманом.

Для актрисы это стало второй номинацией на премию Американской киноакадемии — в 2001 году она была номинирована за «Лучшую женскую роль второго плана» («Почти знаменит»). В этот раз Хадсон уступила Джесси Бакли, получившей статуэтку за роль в драме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета».

Кроме того, поддержать актрису на церемонии вручения пришел и ее отчим, актер Курт Рассел, состоящий в отношениях с Голди Хоун с 1983 года.

Вместе с Хадсон и Бакли в этом году на звание лучшей актрисы претендовали Эмма СтоунБугония»), Роуз БирнЯ бы тебя пнула, если бы могла») и Ренате РеинсвеСентиментальная ценность»). Узнать обо всех номинантах и победителях можно по ссылке.