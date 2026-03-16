Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Он украл усы Педро Паскаля!»: ДиКаприо высмеяли в сети из-за нового имиджа

Актер появился на церемонии с усами и покрашенными в темный цвет волосами
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Леонардо ДиКаприо стал героем мемов в сети из-за нового имиджа на 98-й церемонии «Оскар», которая состоялась в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.

51-летний номинант за лучшую мужскую роль в триллере Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» позировал на красной дорожке в классическом смокинге, но с темными покрашенными волосами и заметными усами, которые привлекли внимание публики и соцсетей.

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

ДиКаприо уступил статуэтку Майклу Б. Джордану («Грешники»), но сохранил достоинство, громко аплодируя победителю. Усы актера сравнили с растительностью на лице Педро Паскаля, который недавно сбрил свою фирменную бороду.

«Он украл усы Педро!», «Усы порнозвезды!», «Говард Хьюз, взгляд авиатора», «Кризис среднего возраста?», «Для чего нужны эти усы?», «Верни усы Паскалю!», «Ему к лицу более темные волосы!», «Он похож на брата Педро Паскаля» — отреагировали в социальных сетях.

Педро Паскаль
Педро ПаскальИсточник: Legion-Media.ru

Это не первый раз, когда внешность ДиКаприо становится мемом: ранее его критиковали за пластику и возрастные изменения, но актер игнорирует хейт, фокусируясь на ролях.

«Битва за битвой» получила 13 номинаций, но взяла лишь 6 статуэток. Полный список победителей смотрите по ссылке.