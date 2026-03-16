Леонардо ДиКаприо стал героем мемов в сети из-за нового имиджа на 98-й церемонии «Оскар», которая состоялась в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.
51-летний номинант за лучшую мужскую роль в триллере Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» позировал на красной дорожке в классическом смокинге, но с темными покрашенными волосами и заметными усами, которые привлекли внимание публики и соцсетей.
ДиКаприо уступил статуэтку Майклу Б. Джордану («Грешники»), но сохранил достоинство, громко аплодируя победителю. Усы актера сравнили с растительностью на лице Педро Паскаля, который недавно сбрил свою фирменную бороду.
«Он украл усы Педро!», «Усы порнозвезды!», «Говард Хьюз, взгляд авиатора», «Кризис среднего возраста?», «Для чего нужны эти усы?», «Верни усы Паскалю!», «Ему к лицу более темные волосы!», «Он похож на брата Педро Паскаля» — отреагировали в социальных сетях.
Это не первый раз, когда внешность ДиКаприо становится мемом: ранее его критиковали за пластику и возрастные изменения, но актер игнорирует хейт, фокусируясь на ролях.
«Битва за битвой» получила 13 номинаций, но взяла лишь 6 статуэток.