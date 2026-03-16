В Ханты-Мансийске проходит XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В этом году в состав жюри короткометражного кино вошла актриса театра и кино, звезда сериалов «Опасная близость» и «Викинги: Вальхалла» Софья Лебедева.
Накануне вручения премий «Оскар 2026» актриса рассказала Кино Mail, был ли шанс у Юры Борисова получить награду Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» в 2025 году.
«Юра абсолютно инопланетный, так что думаю, что да», — поделилась Лебедева.
Софья также отметила, что у российских актеров есть возможность получить «Оскар» в будущем.
«Важнее всего, с кем ты делаешь кино и про что вы говорите, и неважно, в какой стране вы это делаете», — рассуждает актриса.
На вопрос, о чем нужно говорить в кино, чтобы получить почетную награду, Лебедева выделила три вечные темы: как быть со смертью, как быть с неизлечимыми болезнями, как побеждать в себе тьму: «Как у Данте: как через ад выходить в свет. Наверное, это самый главный вопрос сейчас вообще».
XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» продлится в Ханты-Мансийске до 16 марта.