Софья Лебедева ответила, мог ли Юра Борисов взять «Оскар» в 2025 году

Звезда сериалов «Опасная близость» и «Викинги: Вальхалла» предположила, что у российского актера был шанс получить награду Американской киноакадемии
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Софья Лебедева
Софья Лебедева

В Ханты-Мансийске проходит XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В этом году в состав жюри короткометражного кино вошла актриса театра и кино, звезда сериалов «Опасная близость» и «Викинги: Вальхалла» Софья Лебедева.

Накануне вручения премий «Оскар 2026» актриса рассказала Кино Mail, был ли шанс у Юры Борисова получить награду Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» в 2025 году.

«Юра абсолютно инопланетный, так что думаю, что да», — поделилась Лебедева.

Юра Борисов в фильме «Анора»
Юра Борисов в фильме «Анора»Источник: кадр из фильма «Анора»

Софья также отметила, что у российских актеров есть возможность получить «Оскар» в будущем.

«Важнее всего, с кем ты делаешь кино и про что вы говорите, и неважно, в какой стране вы это делаете», — рассуждает актриса.

На вопрос, о чем нужно говорить в кино, чтобы получить почетную награду, Лебедева выделила три вечные темы: как быть со смертью, как быть с неизлечимыми болезнями, как побеждать в себе тьму: «Как у Данте: как через ад выходить в свет. Наверное, это самый главный вопрос сейчас вообще».

XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» продлится в Ханты-Мансийске до 16 марта. Кино Mail — информационный партнер смотра.