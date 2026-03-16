Звезда «Викингов» объяснила, почему русских снимают в Голливуде

Актриса Софья Лебедева предположила, что секрет кроется в таланте
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Софья Лебедева
Софья Лебедева

В Ханты-Мансийске проходит XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В этом году в состав жюри короткометражного кино вошла актриса театра и кино, звезда сериалов «Дети перемен», «Опасная близость» и американских проектов «Тетрис» и «Викинги: Вальхалла» Софья Лебедева.

В перерыве между показами корреспондент Кино Mail обсудил с Софьей, почему российских артистов по-прежнему активно снимают в западных фильмах и сериалах, несмотря на напряженную политическую обстановку.

Тэрон Эджертон, Софья Лебедева и Никита Ефремов в фильме «Тетрис»

«В России очень сильная актерская школа и театральный бэкграунд», — считает Лебедева. По предположению актрисы, талант не имеет страны, он вне культуры и контекста, и при этом он нужен всегда.

Софья также отметила, что искусство — это международный язык: «Даже здесь на открытии “Духа огня” были ребята из разных стран, мы все танцевали, и именно танец был нашим языком. Мы разговаривали на глубинном уровне, и это было очень красиво».

Софья Лебедева в сериале «Викинги: Вальхалла»

Актриса вспомнила, что во время ее съемок в сериале «Викинги: Вальхалла» она работала бок о бок с кинематографистами из Австралии, Исландии, Германии, Кипра, Великобритании, США, и всех объединяло ощущение, что они вместе творят что-то общее и говорят на языке искусства.

XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» продлится в Ханты-Мансийске до 16 марта. Кино Mail — информационный партнер смотра.