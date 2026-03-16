Энн Хэтэуэй и Анна Винтур воссоздали сцену из «Дьявол носит Prada» на «Оскаре 2026»

43-летняя Энн Хэтэуэй и 76-летняя Анна Винтур, бывший редактор Vogue, перевоплотились в героинь культового фильма «Дьявол носит Prada» на сцене «Оскара 2026». Именно Винтур стала прототипом персонажа Мэрил Стрип, сыгравшей в картине 2008 года главу глянцевого издания Миранду Пристли. Хэтэуэй в фильме исполнила роль ее подчиненной, Энди Сакс.
Актриса и журналистка вышли на сцену для объявления лауреатов премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов, а также лучший грим и прически. Хэтэуэй появилась в черном платье с длинным шлейфом, расшитым золотыми цветами, черных театральных перчатках и бриллиантовых украшениях. Винтур выбрала элегантный наряд из белого платья в пол и черного блейзера. Комплект дополнили босоножки на каблуках и неизменные солнцезащитные очки.
«Будь то две шляпы разных оттенков, тщательно продуманный головной убор, простая пара очков без оправы, сложные и эффектные детали, оживляющие готическую классику, или ржавая красная краска в Англии XVI века… Костюм персонажа — это ключ к повествованию», — сказала Энн Хэтэуэй в преддверии объявления номинантов.
Актриса продолжила выступление, отметив важную роль гардероба и в реальной жизни: «Придаст ли это элегантности и привлекательности, скажем, в важный вечер в Голливуде, когда самые влиятельные люди в мире моды будут оценивать ваш внешний вид?».
После этих слов Хэтэуэй робко и благоговейно обратилась к стоящей рядом Винтур: «Анна, мне просто интересно, что ты думаешь о моем сегодняшнем платье?» Нарочито проигнорировав вопрос, журналистка повернулась к камере и начала зачитывать список номинантов.
Во время объявления второй номинации Винтур продолжила заигрывать с образом Миранды Пристли, обратившись к Энн по имени Эмили — еще одна характерная черта героини Мэрил Стрип. В преддверии выхода сиквела «Дьявол носит Prada 2» поклонники были рады увидеть двух звезд на одной сцене и горячо хвалили их тандем.
«Анна Хэтэуэй и Анна Винтур, вместе выходящие на сцену “Оскара”, — это самые яркие 14 секунд в истории моды», «Анна Винтур оказалась смешнее Конана О’Брайена», «Энергетика “Дьявол носит Prada” на этой сцене была непревзойденной», — отмечали комментаторы.
Напомним, что 98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоялась 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Приз за лучший фильм взяла картина «Битва за битвой». С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.