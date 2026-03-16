Леонардо ДиКаприо впервые появился на «Оскаре 2026» в компании возлюбленной

Номинант на лучшую мужскую роль вышел в свет с моделью Витторией Черетти
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Леонардо ДиКаприо впервые показал свою избранницу публике на 98-й церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе. 51-летний номинант за главную роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» прошел красную дорожку один, но внутри зала сидел рядом с итальянской моделью Витторией Черетти.

Их засняли вместе во время вступительного монолога ведущего Конана О’Брайена — 27-летняя Черетти выбрала эффектное красное платье, ставшее ярким акцентом на фоне сдержанного смокинга ДиКаприо.

Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти: скриншот

До этого вечера пара избегала совместных выходов на крупных светских мероприятиях в США. Звезда «Волка с Уолл-стрит» традиционно держит личную жизнь в тайне от прессы и папарацци. 

ДиКаприо уступил статуэтку за лучшую мужскую роль Майклу Б. Джордану, который получил свой первый «Оскар» за драму «Грешники» Райана Куглера. Фильм лидировал по номинациям сезона (16), обойдя «Битву за битвой» в ключевых категориях.

Список всех победителей можно посмотреть по ссылке.