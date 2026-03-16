Николь Кидман стала гостьей 98-я церемония вручения премии «Оскар». 58-летняя актриса появилась на красной дорожке в изысканном пудрово-розовом платье от Chanel без бретелей, эффектно открывающем декольте и подчеркивающем ее фигуру.
Кидман выбрала трендовый силуэт с воздушной юбкой в пол, расшитой пайетками и украшенной перьями по талии и подолу. Светлые волосы актрисы уложили мягкими волнами, макияж остался естественным с пастельными тенями и нюдовыми губами.
На церемонии Кидман выступила в роли ведущей, вручив премию за лучший фильм режиссеру Полу Томасу Андерсону за картину «Битва за битвой».
