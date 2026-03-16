63-летняя Деми Мур произвела фурор на «Оскаре» в драматичном платье с перьями

Актриса вышла на красную дорожку в эффектном платье от Gucci
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Деми Мур стала гостьей 98-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта.

Актриса вышла на красную дорожку в эффектном платье от бренда Gucci без бретелек с акцентом на линию плеч и зону декольте. Наряд был полностью украшен черно-зелеными переливающимися перьями, которые спускались по платью и образовывали длинный шлейф.

Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Актриса дополнила образ легким макияжем в темно-зеленой гамме. Волосы Мур оставила распущенными, уложив их легкой волной.

Какие наряды выбрали в 2026 году для красной дорожки «Оскара» Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман и другие знаменитые актрисы, смотрите в нашем фоторепортаже.