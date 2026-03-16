Деми Мур стала гостьей 98-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта.
Актриса вышла на красную дорожку в эффектном платье от бренда Gucci без бретелек с акцентом на линию плеч и зону декольте. Наряд был полностью украшен черно-зелеными переливающимися перьями, которые спускались по платью и образовывали длинный шлейф.
Актриса дополнила образ легким макияжем в темно-зеленой гамме. Волосы Мур оставила распущенными, уложив их легкой волной.
