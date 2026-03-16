Американская актриса Гвинет Пэлтроу посетила 98-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала смелый наряд – шелковое платье в пол от Armani Prive с голыми плечами и экстремальными разрезами по бокам. Обнаженные бедра актриса украсила обилием блесток.
Пэлтроу сыграла одну из главных ролей в фильме, претендовавшем на несколько наград в этом году, – драме «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе.
