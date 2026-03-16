В Лос-Анджелесе прошла предваряющая 98-ю церемонию вручения премии «Оскар» традиционная красная дорожка. Среди звезд, позировавших перед десятками фотографов в роскошных нарядах, в этом году оказались: Алисия Сильверстоун, Хайди Клум, Зои Салдана, Деми Мур, Эль Фаннинг, Чейз Инфинити, Кирстен Данст, Эмма Стоун, Николь Кидман и многие другие.
Рассматриваем самые яркие наряды и звездные выходы.
Интересно, что главные кинодивы – Кидман и Мур – предпочли платья, украшенные перьями и сложным декором, хотя и разных оттенков – нежно-пудровый у Николь и темно-зеленый у Деми. А вот Эмма Стоун выбрала для церемонии скромный образ – платье в пол лаконичного кроя с серебристым отливом. Эль Фаннинг, в свою очередь, появилась в образе принцессы – в сияющем, расшитом блестками белом платье с очень пышной юбкой.