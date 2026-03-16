Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Томас Андерсон получил свой первый «Оскар» как режиссер

Режиссер получил награду за фильм «Битва за битвой»
Пол Томас АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Пол Томас Андерсон, признанный классик американского кинематографа, впервые удостоился статуэтки как «Лучший режиссер» — за фильм «Битва за битвой».

Ранее у Андерсона было 14 оскаровских номинаций, но ни одной победы. С четвертой попытки (и за свою десятую картину) постановщик наконец получил признание Американской киноакадемии. Андерсон выиграл везде, где был номинирован в этом сезоне, и эксперты сходились во мнении: если и награждать режиссера по совокупности заслуг, то именно за «Битву за битвой» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Кадр из фильма «Битва за битвой»

Соперниками Андерсона в номинации «Лучший режиссер» были Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Райан Куглер («Грешники»).

98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.