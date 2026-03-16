Пол Томас Андерсон получил свой первый «Оскар» как режиссер

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Пол Томас Андерсон, признанный классик американского кинематографа, впервые удостоился статуэтки как «Лучший режиссер» — за фильм «Битва за битвой».
Ранее у Андерсона было 14 оскаровских номинаций, но ни одной победы. С четвертой попытки (и за свою десятую картину) постановщик наконец получил признание Американской киноакадемии. Андерсон выиграл везде, где был номинирован в этом сезоне, и эксперты сходились во мнении: если и награждать режиссера по совокупности заслуг, то именно за «Битву за битвой» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.
Соперниками Андерсона в номинации «Лучший режиссер» были Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Райан Куглер («Грешники»).
98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.
