«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на «Оскаре 2026»

Боевик Пола Томаса Андерсона получил главную награду
Кадр из фильма «Битва за битвой»

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона. Лента получила главный приз в номинации «Лучший фильм».

Фильм, главную роль в котором исполнил Леонардо ДиКаприо, был представлен в 13 номинациях, включая все ключевые актерские и режиссерскую категории. Картина основана на романе Томаса Пинчона «Вайнленд» и рассказывает историю Пэта Кэлхуна — бывшего участника радикальной группировки, который живет под чужим именем, пытаясь сбежать от прошлого.

В борьбе за главный приз «Битва за битвой» обошла таких соперников, как «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета», «Сны поездов», «Сентиментальная ценность», «Марти Великолепный», а также блокбастеры «Формула-1» и новая версия «Франкенштейна».

Ранее лучшим режиссером на церемонии «Оскар 2026» был признан постановщик «Битвы за битвой» Пол Томас Андерсон.

98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.