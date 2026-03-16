«Битва за битвой» с ДиКаприо стала лучшим фильмом на «Оскаре 2026», забрав шесть наград

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона. Лента получила главный приз в номинации «Лучший фильм».
Фильм, главную роль в котором исполнил Леонардо ДиКаприо, был представлен в 13 номинациях, включая все ключевые актерские и режиссерскую категории. Картина основана на романе Томаса Пинчона «Вайнленд» и рассказывает историю Пэта Кэлхуна — бывшего участника радикальной группировки, который живет под чужим именем, пытаясь сбежать от прошлого.
В борьбе за главный приз «Битва за битвой» обошла таких соперников, как «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета», «Сны поездов», «Сентиментальная ценность», «Марти Великолепный», а также блокбастеры «Формула-1» и новая версия «Франкенштейна».
Всего «Битва за битвой» забрала шесть наград. Пол Томас Андерсон получил золотые статуэтки за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Шон Пенн удостоился приза за лучшую мужскую роль второго плана, Энди Юргенсен получил награду за монтаж, а Кассандра Кулукундис — за кастинг.
98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта.
С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.