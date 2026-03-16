«Сентиментальная ценность» признана лучшим иностранным фильмом

На вручении премии «Оскар 2026» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победителем признана картина «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера. Об этом объявили во время 98-й церемонии вручения кинопремии в Лос-Анджелесе.
В ленте про успешного режиссера и его дочерей снимались Ренате Реинсве, Эль Фаннинг и Стеллан Скарсгард.
Среди конкурентов у скандинавской картины были «Секретный агент» Клебера Мендонсы, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Сират» Оливера Лаше, «Голос Хинд Раджаб» Каутера Бен Хания.
98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.
С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.