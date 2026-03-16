Российский режиссер Константин Бронзит не получил премию «Оскар»

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе российский режиссер Константин Бронзит не получил приз за свою анимационную ленту «Три сестры», уступив награду в этой категории канадской картине «Девушка, которая плакала жемчугом».
Короткометражка Константина Бронзита участвовала в оскаровской гонке–2026 в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Это уже третья встреча режиссера с Американской киноакадемией: ранее в шорт-лист премии попадали его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».
За плечами Бронзита — внушительная коллекция наград. Так, в 2001-м он получил престижный французский «Сезар» за картину «На краю земли», а в 2025-м добавил в копилку российскую «Нику» за полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Кроме того, режиссер удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.
98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.
