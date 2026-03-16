Российский режиссер Константин Бронзит не получил премию «Оскар»

Короткометражка Константина Бронзита участвовала в оскаровской гонке–2026 в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Это уже третья встреча режиссера с Американской киноакадемией: ранее в шорт-лист премии попадали его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».