Российский режиссер Константин Бронзит не получил премию «Оскар»

Режиссер номинировался в 2026 году на награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм»
Константин Бронзит

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе российский режиссер Константин Бронзит не получил приз за свою анимационную ленту «Три сестры», уступив награду в этой категории канадской картине «Девушка, которая плакала жемчугом».

Короткометражка Константина Бронзита участвовала в оскаровской гонке–2026 в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Это уже третья встреча режиссера с Американской киноакадемией: ранее в шорт-лист премии попадали его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

За плечами Бронзита — внушительная коллекция наград. Так, в 2001-м он получил престижный французский «Сезар» за картину «На краю земли», а в 2025-м добавил в копилку российскую «Нику» за полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Кроме того, режиссер удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.

С полным списком победителей «Оскара 2026» можно ознакомиться по ссылке.